У берегов Японии сухогруз попал в шторм и раскололся на две части
Береговая охрана эвакуировала экипаж из 21 человека с помощью вертолетов
Японский сухогруз Crimson Polaris сел на мель во время шторма и раскололся на две части. Об этом сообщает The Maritime Executive.
Отмечается, что сухогруз под панамским флагом с грузом древесной щепы прибыл 11 августа 2021 года в Японию из Таиланда.
Во время шторма судно потеряло управление и село на мель. Со временем образовалась трещина.
Подчеркивается, что Crimson Polaris раскололся надвое в 2,5 милях от берега. Особое внимание уделяется разливу масла и нефти.
Береговая охрана Японии получила сигнал бедствия и эвакуировала экипаж из 21 человека с помощью вертолетов.
Отмечается, что спасательная операция длилась пять часов.
Напомним, ранее в Черном море вблизи Румынии затонул сухогруз с 13 членами экипажа на борту, два человека погибли. Экипаж корабля состоял из 13 человек (12 мужчин и 1 женщина), все они - граждане Украины.
По сообщению Grup Servicii Petroliere, были спасены 10 человек. Два человека в результате трагедии погибли, одного члена экипажа не нашли.