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У берегов Японии сухогруз попал в шторм и раскололся на две части

Сухогруз у берегов Японии раскололся надвое The Maritime Executive

Береговая охрана эвакуировала экипаж из 21 человека с помощью вертолетов

Японский сухогруз Crimson Polaris сел на мель во время шторма и раскололся на две части. Об этом сообщает The Maritime Executive.

Отмечается, что сухогруз под панамским флагом с грузом древесной щепы прибыл 11 августа 2021 года в Японию из Таиланда.

Во время шторма судно потеряло управление и село на мель. Со временем образовалась трещина.

Подчеркивается, что Crimson Polaris раскололся надвое в 2,5 милях от берега. Особое внимание уделяется разливу масла и нефти.

Сухогруз у берегов Японии раскололся надвое The Maritime Executive

Береговая охрана Японии получила сигнал бедствия и эвакуировала экипаж из 21 человека с помощью вертолетов.

Отмечается, что спасательная операция длилась пять часов.

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Напомним, ранее в Черном море вблизи Румынии затонул сухогруз с 13 членами экипажа на борту, два человека погибли. Экипаж корабля состоял из 13 человек (12 мужчин и 1 женщина), все они - граждане Украины.

По сообщению Grup Servicii Petroliere, были спасены 10 человек. Два человека в результате трагедии погибли, одного члена экипажа не нашли.

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