У берегов Шри-Ланки тонет танкер с химикатами, есть угроза экологической катастрофы

Есть угроза экологической катастрофы

У берегов Шри-Ланки, недалеко от порта Коломбо, тонет грузовое судно X-Press Pearl с химикатами на борту. Оно горело почти две недели и теперь грозит экологической катастрофой. Об этом сообщает ВВС.

Зарегистрировано в Сингапуре судно перевозило 25 тонн высоко коррозионной кислоты, которую используют при производстве удобрений и взрывчатых веществ. Кроме химикатов в море выливается сотни тонн нефти из топливных баков

Situation Update: Latest videos of the "X-PRESS PEARL" vessel. Footage was captured by the SLAF Bell 212 a short while ago (02 June 2021).#MVXPressPearl pic.twitter.com/4GznxCTuXy