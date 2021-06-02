У берегов Шри-Ланки тонет танкер с химикатами, есть угроза экологической катастрофы

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Есть угроза экологической катастрофы

У берегов Шри-Ланки, недалеко от порта Коломбо, тонет грузовое судно X-Press Pearl с химикатами на борту. Оно горело почти две недели и теперь грозит экологической катастрофой. Об этом сообщает ВВС.

Зарегистрировано в Сингапуре судно перевозило 25 тонн высоко коррозионной кислоты, которую используют при производстве удобрений и взрывчатых веществ. Кроме химикатов в море выливается сотни тонн нефти из топливных баков

Situation Update: Latest videos of the "X-PRESS PEARL" vessel. Footage was captured by the SLAF Bell 212 a short while ago (02 June 2021).#MVXPressPearl pic.twitter.com/4GznxCTuXy — Sri Lanka Air Force (@airforcelk) June 2, 2021

Военно-морские силы Шри-Ланки и Индии пытаются отбуксировать судно в открытое море, прежде чем оно утонет, чтобы минимизировать загрязнение. Также они пытаются не допустить разрушения корабля.

На побережье острова уже вымыло тонны пластика и мазуты с судна из-за чего пришлось закрыть пляжи. Власти назвали загрязнение крупнейшим за историю страны. Экологи при этом уверяют, что затопление судна приведет к еще большему ущербу.

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