У берегов Испании поймали гигантскую рыбу-луну. Видео
Впечатляющий экземпляр весом более 2 тонн, шириной 2,9 и длиной 3,2 метра попал в сетку рыбаков впервые
В Испании, у берегов Сеуты, местные рыбаки выловили огромное морское существо - рыбу-луну (mola mola). Этот вид является самым тяжелым из всех костных рыб. Об этом сообщает Then24.
Отмечается, что впечатляющий экземпляр весом более 2 тонн, шириной 2,9 и длиной 3,2 метра попал в сетку рыбаков впервые.
По словам руководителя лаборатории морской биологии Севильского университета Энрике Остале, эта рыба стала рекордной в регионе.
"Мы пытались поставить ее на весы, измеряющие центнера, но она оказалась слишком тяжелой", – отметил он.
Остале рассказал, что оценивать вес рыбы пришлось по составу туши и по сравнению с другими уловами.
Подчеркивается, что этот вид рыбы считают уязвимым и есть его нельзя. Монстра подержали в камере, заполненной морской водой, пока не прибыли специалисты.
Впоследствии огромное морское существо на несколько минут подняли на палубу, чтобы измерить размеры тела, определить вес и взять образец ДНК.
После этого рыбу отпустили обратно в море невредимой.
Как известно, рыба-луна (mola mola) - самая большая по массе известная костная рыба в мире: средние взрослые рыбы весят около 1 тонны, а рекордный экземпляр, выловленный у Сиднея, достигал массы 2235 килограммов.
Вид распространен в тропических и умеренных водах всего мира.
По внешнему виду напоминает голову рыбы с хвостом, с уплощенным телом, ее высота вместе с плавниками примерно равна ее длине.