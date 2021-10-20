Впечатляющий экземпляр весом более 2 тонн, шириной 2,9 и длиной 3,2 метра попал в сетку рыбаков впервые

В Испании, у берегов Сеуты, местные рыбаки выловили огромное морское существо - рыбу-луну (mola mola). Этот вид является самым тяжелым из всех костных рыб. Об этом сообщает Then24.

Отмечается, что впечатляющий экземпляр весом более 2 тонн, шириной 2,9 и длиной 3,2 метра попал в сетку рыбаков впервые.

По словам руководителя лаборатории морской биологии Севильского университета Энрике Остале, эта рыба стала рекордной в регионе.

Остале рассказал, что оценивать вес рыбы пришлось по составу туши и по сравнению с другими уловами.

"Мы пытались поставить ее на весы, измеряющие центнера, но она оказалась слишком тяжелой", – отметил он.

Подчеркивается, что этот вид рыбы считают уязвимым и есть его нельзя. Монстра подержали в камере, заполненной морской водой, пока не прибыли специалисты.

Впоследствии огромное морское существо на несколько минут подняли на палубу, чтобы измерить размеры тела, определить вес и взять образец ДНК.