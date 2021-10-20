После этого рыбу отпустили обратно в море невредимой.

Как известно, рыба-луна (mola mola) - самая большая по массе известная костная рыба в мире: средние взрослые рыбы весят около 1 тонны, а рекордный экземпляр, выловленный у Сиднея, достигал массы 2235 килограммов.

Вид распространен в тропических и умеренных водах всего мира.

По внешнему виду напоминает голову рыбы с хвостом, с уплощенным телом, ее высота вместе с плавниками примерно равна ее длине.

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Напомним, ранее мы писали, что в Шотландии пляжи обнаружили гигантскую медузу размером с лабрадора. Медуза принадлежит к виду Rhizostoma pulmo, который считается самым большим видом в Британии.