У берегов Ирландии нашли затопленный корабль времен Второй мировой войны

Bournemouth University

Его приняли за подводную субмарину

У берегов Ирландии морские археологи нашли затопленный корабль времен Второй мировой войны и идентифицировали его как тральщик HMS Mercury. Об этом сообщил Борнмутский университет.

Как отмечается, место кораблекрушения посреди Южного Ирландского моря, раньше считали местом гибели подводной лодки.

Ученые объединили морские архивы с данным многолучевого сонара с высоким разрешением, чтобы попытаться идентифицировать многие из неизвестных мест гибели кораблей у британского побережья.

Известно, что первоначально построенный как паром, HMS Mercury был реквизирован Адмиралтейством в 1939 году для работы в качестве тральщика. Он затонул в 1940 году после того, как был поврежден миной и потерян в Южной Ирландии.

"Место катастрофы считалось местом последнего упокоения подводной лодки. После обработки данных гидролокатора обломки стали больше походить на судно с гребными колесами, а не на трубчатый профиль, характерный для обломков подводных лодок. В нашей базе данных о потерях был только один возможный кандидат - тральщик HMS Mercury", - сообщил доктор Инес Маккартни из Борнмутского университета.

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Первоначально названный Mercury II, корабль был построен в 1934 году для лондонской Шотландской железной дороги Мидленд и представлял собой экскурсионный пассажирский пароход. Это был гребной пароход, узнаваемый благодаря инновациям того времени, таким как его закрытые гребные винты.

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"В официальном списке потерь военно-морских судов во время Второй мировой войны говорится, что HMS Mercury "затонул после повреждения собственной миной на юг от Ирландии". Фактически, исследования Национального архива показало, что сначала инцидент произошел около островов Солти в Южной Ирландии, когда в 4:30 дня 26 декабря 1940 года HMS Mercury убирал старое британское минное поле. Сначала на Mercury не знали, что мина зацепилась за его трал, и при попытке разминировать мину подтянули ее слишком близко к кораблю, где она взорвалась под кормой.

Затем он был отбуксирован в направлении Милфорд-Хейвен, но, к сожалению, примерно через 2 часа трос разорвался. Несмотря на решительные усилия экипажа спасти корабль, он затонул вертикально кормой около 8 утра того же дня", - рассказали ученые.

HMS Mercury - лишь один из более чем 300 затонувших кораблей в Ирландском море, которые были обследованы опытным судном Prince Madog университета Бангора с использованием современной многолучевой гидролокаторной системы.

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По словам доктора Майкла Робертса из Бангорского университета, доступ к опытному судну Prince Madog и использование одной из самых современных многолучевых сонарных систем позволило очень эффективно и точно обследовать почти все места затонувших кораблей в центральной части Ирландского моря. Эти затонувшие суда олицетворяют жертвы и усилия граждан, которые были "ключевыми" и "важными" работниками своего времени, и важно, чтобы место последнего упокоения судов, с которыми они были связаны, было идентифицировано, пока не стало слишком поздно.

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Напомним, что ранее в Средиземном море у побережья Палермо обнаружили затонувшее древнеримское судно, датируемый вторым веком до нашей эры. Корабль находился на глубине 92 метров, неподалеку от муниципалитета Изола-делле-Феммине.