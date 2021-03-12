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У берегов Бенина пираты напали на танкер с украинцами на борту, - СМИ

Фото из открытых источников

Часть экипажа судна захватили

У берегов Бенина пираты напали на танкер и похитили 15 членов экипажа, к которому относятся граждане Украины, Румынии и Филиппин, сообщает профильный ресурс Splash.

Как отмечается, судно принадлежит голландской компании De Poli Shipmanagement.

По данным издания, накануне на его борт поднялись девять вооруженных человек и захватили 15 из 21 члена экипажа, находившихся на танкере.

Их гражданство уточняется.

Остальные шестеро моряков остаются на борту судна, они не пострадали.

"Сейчас главный приоритет компании - установить контакт с пропавшей командой, чтобы обеспечить их быстрое и безопасное освобождение. Группа реагирования на чрезвычайные ситуации поддерживает связь со всеми ответственными, которые были уведомлены сразу после инцидента. Компания находится в тесном контакте с семьями моряков", - говорится в заявлении De Poli Shipmanagement.

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В то же время в Министерстве иностранных дел "РБК-Украина" отметили, что по состоянию на 11:40 информация об этом факте проверяется.

Напомним, накануне у берегов Румынии произошло ужасное крушение судна с украинцами на борту. Двое из членов экипажа погибли.

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