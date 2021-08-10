Twitter заблокировал депутата Конгресса США за фейки о вакцинах

Twitter Фото из открытых источников

Депутат утверждала, что вакцины от коронавируса недейственны

Twitter заблокировал на семь дней депутата Палаты представителей США от республиканцев Марджори Тейлор Грин за дезинформацию относительно вакцин от коронавируса. Об этом сообщает New York Times.

Конгрессвумен написала в своем сообщении, что Управление по контролю за продуктами и медпрепаратами (FDA) не должно одобрять вакцины против коронавируса, потому что они, как и маски, "не работают". Мол, многие сообщения свидетельствуют о том, что заражение и распространение вируса происходит и среди вакцинированных лиц.

Twitter отметил, что блокирует депутата в четвертый раз, и по правилам компании ее могут навсегда лишить доступа к сети, если она еще нарушит политику по дезинформации про коронавирус. Последний раз она была заблокирована менее месяца назад.

Твит Грин был "маркирован в соответствии с положением "О недостоверной информации" по COVID-19", сказал представитель соцсети. Аккаунт находиться в режиме только для чтения в течение недели из-за неоднократных нарушений правил Twitter.

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