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Twitter презентовал новую функцию - удаление подписчиков без блокировки

Twitter Фото из открытых источников

Эта функция дает пользователям больший контроль в общении со своими подписчиками и помогает обуздать излишнюю травлю в соцсети

Социальная сеть Twitter представила новую функцию, которая позволяет пользователям удалять своих подписчиков без их блокировки.  Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что удаление отличается от блокировки тем, что удаленный подписчик все равно сможет видеть твиты на Вашей странице и отправлять личные сообщения.

Однако он уже не будет видеть ваши твиты в своей ленте.

Отмечается, что после удаления подписчик также больше не сможет снова подписаться на вашу ленту.

Эта функция дает пользователям больший контроль в общении со своими подписчиками и помогает обуздать излишнюю травлю в соцсети.

Подчеркивается, что Twitter еще в сентябре начал тестирование этой функции.

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Напомним, ранее мы писали, что социальная сеть Twitter в очередной раз изменит дизайн своих микроблогов. На изменения повлияли жалобы пользователей платформы.

 
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