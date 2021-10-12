Twitter презентовал новую функцию - удаление подписчиков без блокировки

Эта функция дает пользователям больший контроль в общении со своими подписчиками и помогает обуздать излишнюю травлю в соцсети

Отмечается, что удаление отличается от блокировки тем, что удаленный подписчик все равно сможет видеть твиты на Вашей странице и отправлять личные сообщения.

Однако он уже не будет видеть ваши твиты в своей ленте.

Отмечается, что после удаления подписчик также больше не сможет снова подписаться на вашу ленту.

Эта функция дает пользователям больший контроль в общении со своими подписчиками и помогает обуздать излишнюю травлю в соцсети.

Подчеркивается, что Twitter еще в сентябре начал тестирование этой функции.

Напомним, ранее мы писали, что социальная сеть Twitter в очередной раз изменит дизайн своих микроблогов. На изменения повлияли жалобы пользователей платформы.