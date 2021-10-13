Twitter начал тестирование нового формата рекламы в разделе комментариев

Принять участие в тестировании смогут пользователи приложений для iOS и Android

Социальная сеть Twitter начала тестирование нового формата рекламы. Она появится в разделе комментариев. Об этом сообщает главу продаж Twitter Брюс Фальк .

"С нынешнего дня мы пробуем что - то другое и тестируем новый формат рекламы в обсуждениях в Twitter", - написал Фальк.

По его словам, принять участие в тестировании нового формата рекламы смогут пользователи приложений для iOS и Android.

"Если вы участвуете в этом тесте, то сможете видеть рекламу после первого, третьего или восьмого ответа под твитом", - добавил он.

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Напомним, ранее мы писали, что социальная сеть Twitter представила новую функцию, которая позволяет пользователям удалять своих подписчиков без их блокировки. Эта функция дает пользователям больший контроль в общении со своими подписчиками и помогает обуздать излишнюю травлю в соцсети