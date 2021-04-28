Турция закупила 50 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Турции, где вводят полный локдаун на 3 недели, Фахреттин Коджа заявил, что Турция подписала договор на поставку 50 млн доз российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, которая начнет поступать в следующем месяце и должна помочь решить краткосрочные проблемы с поставками. Об этом сообщает Reuters.

По словам Коджи, вакцин в ближайшие 2 месяца будет в дефиците, но этот дефицит следует со временем преодолеть за счет новых закупок и, в конечном итоге, производства вакцин в Турции.

"Мы находимся на последней стадии выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" в чрезвычайных ситуациях.

Турция подписала соглашение о получении 50 миллионов доз в течение шести месяцев", – заявил Коджа.

До этого времени Турция использовала вакцины против коронавируса, разработанные компаниями Sinovac Biotech Ltd, Pfizer и BioNTech.

Более 22 миллионов доз вакцины от коронавируса, по последним данным, получили граждане Турции, первую дозу из них получили 13,55 млн человек.