live
Новости » Мир Читати новину українською

Турция закупила 50 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Турции, где вводят полный локдаун на 3 недели, Фахреттин Коджа заявил, что Турция подписала договор на поставку 50 млн доз российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, которая начнет поступать в следующем месяце и должна помочь решить краткосрочные проблемы с поставками. Об этом сообщает Reuters.

По словам Коджи, вакцин в ближайшие 2 месяца будет в дефиците, но этот дефицит следует со временем преодолеть за счет новых закупок и, в конечном итоге, производства вакцин в Турции.

"Мы находимся на последней стадии выдачи разрешения на использование вакцины "Спутник V" в чрезвычайных ситуациях.

Турция подписала соглашение о получении 50 миллионов доз в течение шести месяцев", – заявил Коджа.

До этого времени Турция использовала вакцины против коронавируса, разработанные компаниями Sinovac Biotech Ltd, Pfizer и BioNTech.

Более 22 миллионов доз вакцины от коронавируса, по последним данным, получили граждане Турции, первую дозу из них получили 13,55 млн человек.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |