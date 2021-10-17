Турция смягчит визовые требования для части туристов: Кого это касается

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Страна в течение 48 часов будет предоставлять визы медицинским туристам

Турция смягчит визовые требования для медицинских туристов. Об этом сообщил Türk Time.

Как отмечается, страна в течение 48 часов будет предоставлять визы для тех, кто имеет назначение на прием к врачу в медицинских учреждениях.

По словам заместителя министра иностранных дел Явуза Селима Кирана, Турция в основном принимает пациентов для оздоровления из Европы, Ближнего Востока и Африки.

"Как только пациент с любой точки мира покажет нам свое назначение через HIB (Ассоциация экспортеров услуг, - ред.), он будет иметь возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее чем за 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме", - пояснил он.

Кроме этого, власти Турции планируют увеличить валютные поступления с 1 млрд долларов, которые имеют сейчас, до 3 млпд долларов к 2023 году.

Напомним, что ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, когда украинцам ждать безвиза с Британией и США.

Так, для этого нужно принять как данность определенные рамки скоростей и практик, которые являются устоявшимися для этих стран.

Также 15 октября вступило в силу соглашение, которое увеличивает срок безвизового пребывания украинцев в Сербии.

В частности в рамках безвизового режима поездок украинцы смогут находиться в Сербии в течение 180 дней.