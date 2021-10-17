home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Турция смягчит визовые требования для части туристов: Кого это касается

Фото из открытых источников

Страна в течение 48 часов будет предоставлять визы медицинским туристам

Турция смягчит визовые требования для медицинских туристов. Об этом сообщил Türk Time.

Как отмечается, страна в течение 48 часов будет предоставлять визы для тех, кто имеет назначение на прием к врачу в медицинских учреждениях.

По словам заместителя министра иностранных дел Явуза Селима Кирана, Турция в основном принимает пациентов для оздоровления из Европы, Ближнего Востока и Африки.

"Как только пациент с любой точки мира покажет нам свое назначение через HIB (Ассоциация экспортеров услуг, - ред.), он будет иметь возможность приехать в нашу страну вместе со своим сопровождением не позднее чем за 48 часов. Мы должны увеличить долю нашей страны в оздоровительном туризме", - пояснил он.

Кроме этого, власти Турции планируют увеличить валютные поступления с 1 млрд долларов, которые имеют сейчас, до 3 млпд долларов к 2023 году.

Новости по теме: Безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает, - Кулеба

Напомним, что ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, когда украинцам ждать безвиза с Британией и США.

Так, для этого нужно принять как данность определенные рамки скоростей и практик, которые являются устоявшимися для этих стран.

Также 15 октября вступило в силу соглашение, которое увеличивает срок безвизового пребывания украинцев в Сербии.

В частности в рамках безвизового режима поездок украинцы смогут находиться в Сербии в течение 180 дней.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Лягушачьи лапки или ядовитая рыба: Топ блюд стран мира, которые стоит попробовать каждому Новый канцлер Австрии Шалленберг принял присягу Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке В Австрии прошли обыски в офисе канцлера Курца из-за подозрений в коррупции

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект