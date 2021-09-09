Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для детей до 12 лет

Ранее въезд без справки был разрешен только детям до шести лет

В Турции отменили обязательное тестирование на коронавирус для одной категории туристов. Теперь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 не потребуют от детей до 12 лет. Об этом сообщает информационное агентство Bianet .

Согласно новым правилам, для посещения страны путешественники, которые не достигли 12 лет, не обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста на COVID-19.

Ранее въезд без справки был разрешен только детям до шести лет.

При этом уточняется, что ребенок, которому в день прибытия в республику исполнилось 12 лет, уже обязан иметь при себе один из двух документов на выбор:

справку с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного за 48 часов до приезда,

ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета.

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Напомним, ранее мы писали, что Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам. С подробными условиями въезда в эти страны путешественникам следует ознакомиться на интерактивной карте МИД.