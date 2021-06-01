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Турция обновила правила въезда, теперь украинцам снова нужны ПЦР-тесты

Фото из открытых источников

Транзитные пассажиры освобождаются от этих обязанностей

С 1 июня Турция обновила правила въезда для туристов из Украины, теперь путешественникам нужно снова предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает в Facebook офис по вопросам культуры и туризма посольства Турции.

Как отмечается, чтобы попасть в Турцию, кроме ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до приезда, украинцы могут также предоставить один из таких документов: 

  • документ о вакцинации от COVID-19, сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну;
  • документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6-ти месяцев;
  • экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.

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Также известно, что теперь в Турции рестораны, кафетерии, кондитерские и другие заведения питания открыты для посещения с 07:00 до 21:00 ежедневно, кроме воскресенья.

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Напомним, недавно правительство Греции продлило до 7 июня действие разрешения въезда иностранных граждан, в том числе и украинцев.

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