Турция обнаружила новое крупное месторождение газа в Черном море

Реджеп Тайип Эрдоган Фото из открытых источников

Его нашли возле другого месторождения "Сакарья"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружили еще одно месторождение природного газа с большими залежами. Об этом сообщает DW.

По словам турецкого президента, разведочное бурение показало, что объем залежей газа нового месторождения составляет 135 млрд куб. метров.

Известно, что буровые работы проводили газового месторождения "Сакарья", где в прошлом году нашли залежи газа объемом до 405 млрд куб. метров. Эрдоган назвал это месторождение крупнейшим в истории страны и заявил о намерении начать его эксплуатацию в 2023 году.

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Следует заметить, ранее президент Турции заявлял, что страна хочет самостоятельно разрабатывать газовые месторождения без иностранной помощи и финансирования.

По мнению Эрдогана, это существенно снизит зависимость страны от импорта голубого топлива и даже откроет возможность экспорта.

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Напомним, недавно у берегов Туапсинского района Краснодарского края РФ произошел разлив нефтепродуктов в акваторию Черного моря.