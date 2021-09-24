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Турция надеется на новые культурные проекты с Украиной

Фото из открытых источников

В стране отметили необходимость свободного обмена культурными элементами с соблюдением авторских прав

В Турции надеются на развитие сотрудничества с Украиной, в частности в сфере культуры. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на V Международном форуме "Креативная Украина", организованном Министерством культуры и информационной политики Украины, передает Укринформ.

"Украина является очень важной для Турции. Наша длительная дружба с Украиной улучшилась благодаря сотрудничеству в различных сферах.

Мы считаем, что наше сотрудничество будет развиваться. Будем актуализировать это сотрудничество как можно скорее…

После этого форума, я уверен, что мы будем продолжать развитие, делать следующие шаги, создавать новые проекты", - отметил министр.

Он также подчеркнул на необходимости свободного обмена культурными элементами с соблюдением авторских прав, и в этом важную роль играют чиновники.

"Это и защита авторских прав в кіберсвіті, чтобы можно было делиться контентом, но чтобы это было законно, с соблюдением авторских прав. Чтобы можно было легко обмениваться элементами культуры, копировать и пользоваться идеями", - подчеркнул турецкий чиновник.

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Напомним, ранее в Турции отменили обязательное тестирование на коронавирус для одной категории туристов. Теперь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 не потребуют от детей до 12 лет.

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