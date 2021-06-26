Турция начала строить мегаканала "Стамбул" в обход Босфора

Реджеп Тайип Эрдоган Фото из открытых источников

Строительство хотят завершить через шесть лет

В субботу, 26 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал начало новому мегастроительству - каналу "Стамбул", который соединит Черное и Мраморное моря и разгрузит судоходство через Босфор. Об этом сообщает Anadolu.

Согласно сообщению, турецкий президент принял участие в церемонии закладки фундамента первого моста через водохранилище "Сазлидере". Прогнозируется, что судоходство на канале "Стамбул" будет в 13 раз безопаснее, чем на Босфоре.

По словам Эрдогана, каждое крупногабаритное судно, которое проходит через Босфор несет в себе потенциально серьезный риск безопасности Стамбула.

"В случае, если любое из судов, перевозящих различные наименования грузов, в том числе нефть, потерпит бедствие на Босфоре, экологии северо-запада Турции будет нанесен серьезный удар. Поэтому можно с уверенностью заявлять, что канал "Стамбул" - это инициатива, направленная на защиту будущего турецкого мегаполиса", - сказал турецкий лидер.

Как отмечается, текущий маршрут канала "Стамбул" - наиболее оптимальный и выбранный из пяти альтернатив для будущей водной артерии. Проект разработали таким образом, чтобы покрыть 99% объема судоходства на Босфоре.

"Длина канала "Стамбул" составит 45 км, минимальная ширина дна - 275 м. Глубина определена на уровне 21 с лишним метров. Строительство канала "Стамбул" планируется завершить за 6 лет. Стоимость проекта оценивается примерно в 15 млрд долларов", - рассказал Эрдоган и добавил, что строительство будет проходить с максимальным учетом экологических требований.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Черном море обнаружили еще одно месторождение природного газа с большими залежами.