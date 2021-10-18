Тунис отменил 7-дневный карантин для организованных туристов

Тунис. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

В аэропорту по прибытии пассажиров ожидают выборочные экспресс-тесты на антиген

Министерство здравоохранения Туниса сняло 7-дневный карантин для иностранных туристов, путешествующих чартерными или регулярными рейсами по линии туроператора. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на офис по туризму Республики.

"В связи с заметным улучшением эпидемических показателей в Тунисе министерство здравоохранения приняло решение смягчить условия приема пассажиров, прибывающих на территорию Туниса, с 16 октября. Посетить республику без карантина можно в случае предъявления ПЦР-теста или сертификата вакцинации", - говорится в публикации.

Как отмечается, от тестирования освобождаются дети до 12 лет.

Также ПЦР-тест не нужно сдавать привитым туристам, которые завершили вакцинацию не менее чем за 14 дней до прибытия в Тунис и имеют соответствующий сертификат.

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Перед поездкой путешественники должны заполнить специальную декларацию здоровья.

В аэропорту по прибытии пассажиров ожидают выборочные экспресс-тесты на антиген.

Сообщается, что путешественник с обнаруженным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр.

В офисе по туризму Туниса добавили, что все путешественники должны иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура (ваучера), соблюдать правила организованных групп с момента прибытия в Тунис, а именно: размещение и передвижение за пределами туристических объектов только туристическим транспортом.

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Как сообщалось ранее, с 19 октября Сингапур открывает свои границы для граждан большого количества стран для поездок без карантина, чтобы восстановить свой статус международного авиационного узла и готовится выйти на "новую норму", чтобы жить с COVID -19.