"Трусливое нападение": В Колумбии обстреляли вертолет с президентом на борту
Дуке Маркес заявил, что его таким образом не запугать
В Колумбии, неподалеку от границы с Венесуэлой, обстреляли вертолет с президентом Иваном Дуке Маркесом на борту, сообщает BBC.
Как отмечается, огонь велся из крупнокалиберного пулемета. Вместе с президентом летели министры обороны и внутренних дел, а также губернатор провинции Кататумбо.
В результате обстрела никто не пострадал.
Дуке Маркес назвал нападение трусливым и заявил, что его не запугать. Он добавил, что силам безопасности отдан приказ найти виновных.
По данным местных СМИ, вертолет обстреляли, когда он заходил на посадку. Несколько попаданий было в двигатель.
Пока никто на себя не взял ответственность за нападение.
Напомним, ранее президента Франции Эмманюэля Макрона во время визита на юг страны ударили по лицу. Он подошел к группе граждан и один из присутствующих осмелился ударить его. При этом мужчина восклицал: "Долой Макрономию!". Инцидент попал на видео.
Позже президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на него в департаменте Дром ни с чем не связанным инцидентом и призвал не преувеличивать его.