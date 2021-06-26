"Трусливое нападение": В Колумбии обстреляли вертолет с президентом на борту

Иван Дуке Маркес Фото из открытых источников

Дуке Маркес заявил, что его таким образом не запугать

В Колумбии, неподалеку от границы с Венесуэлой, обстреляли вертолет с президентом Иваном Дуке Маркесом на борту, сообщает BBC.

Как отмечается, огонь велся из крупнокалиберного пулемета. Вместе с президентом летели министры обороны и внутренних дел, а также губернатор провинции Кататумбо.

В результате обстрела никто не пострадал.

Дуке Маркес назвал нападение трусливым и заявил, что его не запугать. Он добавил, что силам безопасности отдан приказ найти виновных.

По данным местных СМИ, вертолет обстреляли, когда он заходил на посадку. Несколько попаданий было в двигатель.

Пока никто на себя не взял ответственность за нападение.

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Напомним, ранее президента Франции Эмманюэля Макрона во время визита на юг страны ударили по лицу. Он подошел к группе граждан и один из присутствующих осмелился ударить его. При этом мужчина восклицал: "Долой Макрономию!". Инцидент попал на видео.

Позже президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на него в департаменте Дром ни с чем не связанным инцидентом и призвал не преувеличивать его.