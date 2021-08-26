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Три страны призвали людей покинуть аэропорт Кабула в Афганистане из-за угрозы теракта

Аэропорт Кабула. Афганистан REUTERS

Также рекомендуется немедленно покинуть район возле аэропорта

Австралия, США и Великобритания предостерегли своих граждан от поездки в аэропорт Кабула имени Хамида Кирзая из-за высокой угрозы теракта. Об этом сообщили министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн, которую цитирует BBCМинистерство иностранных дел Британии и пресс-служба посольства США в Афганистане.

Как отмечается, тем, кто уже находится за пределами аэропорта, рекомендуется немедленно покинуть этот район.

В частности, глава МИД Австралии заявила, что существует "постоянная и очень высокая угроза террористического нападения".

В свою очередь, МИД Великобритании выпустил аналогичный совет, призывая людей "переместиться в безопасное место и дождаться дальнейших рекомендаций". В ведомстве также подчеркнули, что ситуация с безопасностью в Афганистане "остается нестабильной".

А посольство Соединенных Штатов в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть аэропорт, ссылаясь на угрозу безопасности. Официальные лица также предостерегли граждан США от поездки в аэропорт.

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Ранее сообщалось, что заместитель руководителя политического управления движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станекзай требует прекратить эвакуацию из аэропорта Кабула и вывести все иностранные войска из Афганистана до 31 августа.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нет никакого "крайнего срока" для эвакуации людей из Афганистана. По его словам, боевики радикального исламского движения "Талибан" взяли на себя обязательство не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев и после 31 августа.

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