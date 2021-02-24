Третья волна коронавируса: Польша с 27 февраля усиливает карантинные ограничения

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Адам Недзельский объяснил, что в Польше не удастся избежать третьей волны эпидемии

Министр здоровья Польши Адам Недзельский сообщил, что в связи с приближающейся третьей волной пандемии коронавируса вернутся некоторые из ограничений. Новые правила начнут действовать с субботы, 27 февраля, передает "Польское радио".

"Мы смотрим на то, каковы перспективы и прогнозы. И показатели, которые мы получаем от аналитиков, свидетельствуют о том, что апогей третьей волны в варианте, за которым мы сейчас наблюдаем, который предусматривает стабильное участие британской мутации, но также и стабильный уровень определенного ответственного поведения в обществе, будет в среднем на уровне 10-12 тысяч заболеваний. Сейчас средняя заболеваемость составляет у нас 8 тысяч в сутки".

В результате растущей угрозы министр сообщил о новых правилах безопасности. Адам Недзельский сообщил о том, что прикрывание носа и рта лишь защитным щитком не будет разрешено. Глава Министерства здоровья сказал, что это правило однако не запрещает использование защитных щитков:

"Это означает, что их можно использовать дополнительно, кроме маски. Обращаю внимание на то, что защитные щитки защищают глаза, верхнюю часть лица, и в этом контексте они и дальше допускаются, но не как заменитель маски, а как дополнительный элемент".

Кроме этого, нельзя будет использовать для прикрывания рта и носа балаклавы, шарфы, другие повязки и части одежды.

В Варминско-Мазурском воеводстве ученики 1-3 классов возвращаются к дистанционному обучению, также там будут закрыты отели, торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, художественные галереи. Также будут закрыты бассейны и теннисные корты. Сейчас на Вармии и Мазурах ситуация самая сложная.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией у южных соседей Польши – Чехии и Словакии, после приезда из этих стран нужно будет проходить карантин всем, кроме лиц, уже получивших две дозы прививки.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в стране.