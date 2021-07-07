Трамп подает иски против Facebook, Twitter, Google и их руководителей

Бывший президент США Дональд Трамп Jonathan Ernst / Reuters

Причиной стала блокировка аккаунтов Трампа и других истцов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что подает коллективные иски против Facebook, Twitter, Google и их исполнительных директоров Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сундара Пичаи. Об этом сообщает CNBC.

Согласно сообщению, три соответствующих иска были поданы в федеральный суд во Флориде. В них утверждается, что технические гиганты нарушили Первую поправку к Конституции США, гарантирующую невмешательство властей в свободу слова.

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Иски требуют, чтобы суд обязал медиакомпании позволить Трампа вернуться на свои платформы.

Кроме этого, истцы хотят, чтобы суд признал, что раздел 230 Закона о порядке в коммуникациях связи, который препятствует привлечению технических компаний к ответственности за то, что пользователи размещают на своих платформах, является неконституционным.

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Напомним, в январе 2021 года администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт президента США Дональда Трампа. О блокировке его аккаунтов также заявили в Facebook, Google и Instagram.

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В мае наблюдательный совет Facebook поддержал блокировку профиля бывшего президента США Дональда Трампа.

Впоследствии компания Facebook заявила, что аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в соцсети будет заблокирован в течение двух лет.