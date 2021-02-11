"Только в крайних случаях": Байден о применении американских войск в мире

Джо Байден REUTERS

Он подчеркнул, что главное, чтобы Америка оставалась в безопасности

США должны прибегать к применению военной силы в мире "только в крайних случаях". Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне.

Он подчеркнул, что главное, чтобы Америка оставалась в безопасности.

"Главная и неотъемлемая миссия Пентагона заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - сказал Байден.

По словам президента, как верховный главнокомандующий, он не будет колебаться в использовании силы для защиты жизненно важных интересов американцев или союзников США.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал Китай одним из крупнейших конкурентов Соединенных Штатов. Впрочем, по словам американского лидера, Белый дом готов сотрудничать с Китаем в том случае, если это отвечает интересам США.