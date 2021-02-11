"Только в крайних случаях": Байден о применении американских войск в мире
Он подчеркнул, что главное, чтобы Америка оставалась в безопасности
США должны прибегать к применению военной силы в мире "только в крайних случаях". Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне.
Он подчеркнул, что главное, чтобы Америка оставалась в безопасности.
"Главная и неотъемлемая миссия Пентагона заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - сказал Байден.
По словам президента, как верховный главнокомандующий, он не будет колебаться в использовании силы для защиты жизненно важных интересов американцев или союзников США.
Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал Китай одним из крупнейших конкурентов Соединенных Штатов. Впрочем, по словам американского лидера, Белый дом готов сотрудничать с Китаем в том случае, если это отвечает интересам США.