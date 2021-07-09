Только с COVID-сертификатом: Мальта закрывает границы для невакцинированных лиц

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Почти все новые случаи инфицирования обнаружили у невакцинированных людей

С 14 июля въезд на Мальту будет возможен только для лиц, которые имеют сертификаты о вакцинации от коронавирус. Об этом сообщает Malta Today.

Согласно сообщению, будут принимать COVID-сертификаты, выданные только с Мальты, Великобритании или Евросоюза.

"Мы будем первой страной в Европе, которая сделает этот шаг", - сказал министр здравоохранения Крис Ферн.

Кроме этого, детям, которые едут вместе с родителями, придется предъявить отрицательный тест на ПЦР, чтобы попасть в страну.

Также на острове с 14 июля закрывают школы английского языка, ведь в девяти таких учебных заведениях были подтверждены случаи COVID-19.

Как отметил Ферн, большинство новых случаев заболевания связаны с зарубежными путешествиями, а практически все новые инфицирования выявили среди людей, которые не были привиты.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Украина и Европейский Союз взаимно признают сертификаты COVID-вакцинации, а с другими странами, не входящими в ЕС, придется договариваться отдельно.