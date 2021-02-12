Тихановская заявила о желании встретиться с руководством Украины

Светлана Тихановская Пресс-служба Светланы Тихановской

Оппозиционер высказалась о поддержке территориальной целостности Украины

Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной Раде Украины, во время которой попросила поддержать демократическую Беларусь и выразила надежду на встречу с руководством нашего государства. Об этом она сообщила во время онлайн-встречи с украинскими нардепами, членами межфракционной группы "За демократическую Беларусь", передает пресс-служба политика.

Отмечается, что Тихановская поблагодарила украинцев за солидарность, помощь белорусскому народу и непризнание Александра Лукашенко и официально объявленных результатов выборов. При этом она призвала Украину поддержать Беларусь в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках.

"Большое спасибо за Вашу поддержку. Белорусы видели, как депутаты вывесили бело-красно-белые флаги в Верховной Раде. Белорусы знают об акциях солидарности, которые проходят в разных городах Украины. Белорусы ценят ваше решение не признавать Александра Лукашенко президентом после украденных выборов в августе 2020 года. Мы также ценим вашу помощь тем белорусам, которые были вынуждены покинуть свою страну. Для них Украина стала вторым домом", – сказала оппозиционер.

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В то же время политик заявила, что сотрудничество между Украиной и Беларусью будет плодотворным и долгосрочным, если это станет ценностью и приоритетом.

"Также я хотела бы отметить, что мы поддерживаем независимость и территориальную целостность Украины. Крым в соответствии с законом является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией... Надеемся, что скоро мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран", – высказалась Тихановская.

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Напомним, недавно Светлана Тихановская призвала Евросоюз, Великобританию, США и Канаду расширить санкции, расследовать преступления режима и помочь белорусам в получении европейских вакцин от COVID-19. Оппозиционер настояла на необходимости содействия диалогу о новых выборах.