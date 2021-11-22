Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко
Лукашенко может согласиться на проведение демократических реформ исключительно под давлением
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала четвертый пакет санкций ЕС против Беларуси малоэффективным. Оппозиционер призвала к ужесточению ограничений. Об этом сообщает LRT.
"В четвертом пакете санкций было много лазеек, и он не очень эффективен", - заявила Тихановская.
Отмечается, что во время пресс-конференции в Вене оппозиционер выразила надежду, что будущие санкции будут нацелены именно на компании и банки, работа которых важна для правительства Беларуси.
Как отметила Тихановская, Лукашенко может согласиться на проведение демократических реформ исключительно под давлением.
"Нет смысла что-то обсуждать с Лукашенко. Ему нельзя доверять. Его невозможно перевоспитать. Опыт показывает, что работает только давление", - подчеркнула Тихановская.
Напомним, ранее мы писали, что министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.
Ранее сообщалось, что США и Европейский Союз планируют сотрудничать относительно наложения санкций на авиакомпании третьих стран, которые помогают нелегальным мигрантам добраться до Беларуси. Кроме этого, глава Еврокомиссии добавила, что ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе.