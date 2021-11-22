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Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко

Светлана Тихановская Facebook / Светлана Тихановская

Лукашенко может согласиться на проведение демократических реформ исключительно под давлением

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала четвертый пакет санкций ЕС против Беларуси малоэффективным. Оппозиционер призвала к ужесточению ограничений. Об этом сообщает LRT.

"В четвертом пакете санкций было много лазеек, и он не очень эффективен", - заявила Тихановская.

Отмечается, что во время пресс-конференции в Вене оппозиционер выразила надежду, что будущие санкции будут нацелены именно на компании и банки, работа которых важна для правительства Беларуси.

Как отметила Тихановская, Лукашенко может согласиться на проведение демократических реформ исключительно под давлением.

"Нет смысла что-то обсуждать с Лукашенко. Ему нельзя доверять. Его невозможно перевоспитать. Опыт показывает, что работает только давление", - подчеркнула Тихановская.

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Напомним, ранее мы писали, что министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, которые вводятся в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши. 

Ранее сообщалось, что США и Европейский Союз планируют сотрудничать относительно наложения санкций на авиакомпании третьих стран, которые помогают нелегальным мигрантам добраться до Беларуси. Кроме этого, глава Еврокомиссии добавила, что ЕС и США расширят санкции в отношении Беларуси за организацию миграционного кризиса на европейской границе.

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