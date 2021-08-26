home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Теракт возле аэропорта Кабула: США заявили о гибели 12 своих военных

Дым от взрыва возле аэропорта Кабула Associated Press

Взрывы вызвали два террориста-смертника

Соединенные Штаты заявили, что в результате двух взрывов, прогремевших возле аэропорта Кабула, погибли 12 американских военных. Об этом сообщает АР

Согласно сообщению, представители США рассказали, что среди погибших 11 морских пехотинцев и один медик ВМС. Известно также о еще 12 военнослужащих, получивших ранения. Однако число жертв может возрасти.

Новости по теме: Последние немецкие самолеты с эвакуированными вылетели из Кабула

В то же время анонимный официальный представитель Афганистана подтвердил информацию о гибели 60 афганцев, а также о ранении еще более 140 человек. 

По словам американской стороны, комплексную атаку совершила группировка "Исламское государство", поскольку филиал ИД в Афганистане гораздо радикальнее талибов, которые недавно взяли под контроль страну.

Новости по теме: Талибы обещают не мешать эвакуации из Афганистана после 31 августа, - Госдеп

Напомним, ранее неправительственная организация Emergency, которая занимается медучреждениями, заявила, что после взрывов в аэропорту Кабула приняла в больнице около 60 травмированных человек, по меньшей мере шесть человек привезли уже мертвыми. 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект