Теракт возле аэропорта Кабула: США заявили о гибели 12 своих военных

Дым от взрыва возле аэропорта Кабула Associated Press

Взрывы вызвали два террориста-смертника

Соединенные Штаты заявили, что в результате двух взрывов, прогремевших возле аэропорта Кабула, погибли 12 американских военных. Об этом сообщает АР.

Согласно сообщению, представители США рассказали, что среди погибших 11 морских пехотинцев и один медик ВМС. Известно также о еще 12 военнослужащих, получивших ранения. Однако число жертв может возрасти.

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В то же время анонимный официальный представитель Афганистана подтвердил информацию о гибели 60 афганцев, а также о ранении еще более 140 человек.

По словам американской стороны, комплексную атаку совершила группировка "Исламское государство", поскольку филиал ИД в Афганистане гораздо радикальнее талибов, которые недавно взяли под контроль страну.

Напомним, ранее неправительственная организация Emergency, которая занимается медучреждениями, заявила, что после взрывов в аэропорту Кабула приняла в больнице около 60 травмированных человек, по меньшей мере шесть человек привезли уже мертвыми.