Теперь окончательно: Европарламент поддержал введение COVID-сертификата

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Сертификаты будут доступны в цифровом или бумажном формате

В Европейском парламенте состоялось окончательное голосование по введению цифрового COVID-сертификата. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Согласно сообщению, на пленарном заседании новый Регламент ЕС по цифровым COVID-сертификатов приняли 546 голосами против 93 и 51 воздержались (сертификаты для граждан ЕС) и 553 против 91 и 46 воздержались (сертификаты для граждан третьих стран).

Известно, что сертификат бесплатно будут выдавать национальные органы и он будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащем QR-код.

Как отмечается, документ будет удостоверять, что человек был привит против COVID-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции. На практике это будут три отдельных сертификата.

Общая система ЕС позволит сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском Союзе, а также предотвратить мошенничество и подделки.

Также государствам ЕС рекомендуется обеспечить доступность тестирования. На просьбу парламента Еврокомиссия пообещала выделить 100 млн евро в рамках "Инструмента чрезвычайной поддержки", чтобы государства-члены могли приобрести тесты.

Как отмечается, система сертификатов будет применяться с 1 июля 2021 года и действовать в течение 12 месяцев. Сертификат не будет являться предпосылкой свободного передвижения и не будет считаться проездным документом.

Кроме этого, все страны ЕС должны принимать сертификаты о прививках, выданные в других государствах-членах для вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

В то же время государства-члены ЕС сами решают, принимают ли они также сертификаты на вакцины, разрешенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования, но не одобренные в Евросоюзе.

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Напомним, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов спрогнозировал, что Украина запустит сертификаты COVID в течение 10-14 дней после того, как их введут в Европе.