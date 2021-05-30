Теория о лабораторном происхождении коронавируса не исключается, - ВОЗ

Эта теория остается "непроверенной" - нужно провести еще больше исследований

Теория о том, что вспышка коронавируса началось с утечки из китайской лаборатории в Ухане, не исключается. Об этом заявил глава глобальной сети по оповещению о вспышках заболеваний и реагирования на них, которая координируется ВОЗ, доктор Дейл Фишер, передает The Guardian .

По его словам, расследование ВОЗ о происхождении вируса только началось, поэтому ни одна из версий не исключается.

"Теория утечки из лаборатории не мешает, нужно провести еще больше исследований", - сказал он.

Во время визита экспертов ВОЗ с целью расследования источников коронавирус в начале этого года, который контролировался китайскими властями, был сделан вывод, что "очень маловероятно", что пандемия началась с лабораторного инцидента.

В свою очередь, Фишер подчеркнул, что эта теория остается "непроверенной", несмотря на отчет американской разведке, который утверждал, что трое сотрудников лаборатории заболели на коронавирус в начале декабря 2019 года. Также он призвал США поделиться этими данными.

"Мы считаем, что всем лабораторным работникам были сделаны серологические (тесты - ред.), и все эти тесты на антитела были отрицательными, и это было частью причины, по которой риск (лабораторного происхождения, - ред.) был применшений", - пояснил эксперт.

Он также предположил, что секретность Китая в отношении происхождения вируса, вызвавшего пандемию, может быть обусловлена опасением компенсации.

"Любая страна, которая обнаружила любой COVID-19 в своих границах до начала вспышки, внезапно замолкает. Вот почему я мог бы утверждать, что дипломатия-это путь вперед с тем, чтобы создавать культуру необвинения. Единственный способ, которым вы действительно можете дойти до сути этого, - это просто сказать: "Смотрите, штрафов нет, нам нужно лишь разобраться в этом", - резюмировал Фишер.

Напомним, в марте этого года во Всемирной организации здравоохранения обнародовали проект доклада о происхождении коронавируса. Как отмечается, COVID-19, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.