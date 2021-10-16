Тело пропавшей без вести немки после наводнения этим летом обнаружили в Нидерландах

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Тело немки, пропавшей без вести после наводнения этим летом, вынесло в Роттердам несколько недель назад

Тело немки, которая пропала без вести после наводнения на территории ФРГ, нашли в нидерландском городе Роттердам. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

"Тело немки, которая пропала без вести после наводнения этим летом, вынесло в Роттердам несколько недель назад. Полиция Роттердама сейчас подтверждает это после сообщений в немецких СМИ”,- говорится в сообщении.

Отмечается, что это женщина 60-ти лет, и только в конце сентября исследователи смогли выяснить, кому принадлежат останки после проведения исследования ДНК.

Наводнения унесли жизни 134 человек в Рейнланд-Пфальц (земля Федеративной Республики Германия. Расположена в западной части страны).

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Ранее сообщалось, что Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны.