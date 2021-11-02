Телескоп NASA сфотографировал сверхмассивное скопление галактик

Вблизи центра скопления расположена большая эллиптическая галактика, в которой находится одна из самых мощных сверхмассивных черных дыр

"С массой примерно в квадриллион (тысячу триллионов) раз больше, чем у нашего Солнца, скопление галактик RX J1532 считается чрезвычайно массивным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи центра скопления расположена большая эллиптическая галактика, в которой находится одна из самых мощных сверхмассивных черных дыр, которые были открыты ранее.

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Напомним, ранее мы писали, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о сбой в работе телескопа Hubble. Сейчас аппарат перешел в безопасный режим.