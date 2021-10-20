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Телескоп NASA сделал фотографию спиральной галактики в созвездии Гидры

Chandra Observatory

Она расположена примерно на 86 миллионов световых лет от Земли

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделала фотографию спиральной галактики NGC 3081, которая находится в созвездии Гидры. Об этом говорилось в Twitter обсерватории.

"Чандра" изучает NGC 3081 - спиральную галактику, расположенную примерно на 86 миллионов световых лет от Земли", - говорится в сообщении.

Известно, что центр этой галактики окружен кольцом, которое наполнено сверкающими скоплениями звезд и взрывами при формировании новых звезд.

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Как сообщалось ранее, космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала спиральную галактику NGC 253, которая находится в созвездии Скульптор.

Так, она является одной из самых ярких галактик в ночном небе после Андромеды.

Также обсерватория "Чандра" сделала снимок сверхмассивной черной дыры в галактике Андромеды. В нашей галактике Млечный Путь также есть сверхмассивная черная дыра, получившая название Стрелец A.

А недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства поделилось аудио, которое было записано марсоходом Perseverance на Красной планете. На запись попали ветер и хруст колес.

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