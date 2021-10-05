Телескоп NASA сделал фотографию остатка сверхновой Зари в космосе

Twitter Chandra Observatory

Ее диаметр примерно 230 световых лет

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала остаток сверхновой зари MSH 11-62. Twitter обсерватории.

Как отмечается, это многоволновое изображение остатка сверхновой MSH 11-62 с диаметром в примерно 230 световых лет.

Ученые допускают, что этот звездный остаток остался после того, как в созвездии Киль взорвалась огромная звезда. Это произошло примерно за 16 тыс. световых лет от Земли.

Известно, что сверхновая — заря, внезапно увеличивающая свою светимость в миллиарды раз, а иногда и больше.

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Напомним, что ранее марсоход NASA Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США сделал новый снимок на Красной планете.

Фото было сделано после того, как аппарат смог взять два образца марсианского грунта.

Также NASA запустило на орбиту самый мощный спутник Landsat 9 для мониторинга Земли. Он был запущен на орбиту с помощью ракеты ULA Atlas V с космической базы Вандерберг.