Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику, напоминающую Млечный Путь

NASA/ESA Hubble

Она расположена примерно в 120 миллионах световых лет от Земли

Телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделал фотографию спиральной галактики Mrk 1337, находящейся в созвездии Девы. Об этом сообщила пресс-служба обсерватории.

Как отмечается, галактика находится в более 120 миллионов световых лет от Земли.

Известно, что Mrk 1337 - это спиральная галактика с перемычкой, то есть ее спиральные рукава излучаются из центральной перемычки с газом и звездами.

В частности, такие перемычки встречаются примерно в половине спиральных галактик, включая нашу собственную – Млечный Путь.

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Напомним, что ранее космический телескоп Hubble, который принадлежит NASA, сделал снимок спиральной галактики NGC 6984, которая находится в созвездии Индеец.

Так, новая фотография NGC 6984 была сделана после чрезвычайно редкого астрономического события - двойной сверхновой в NGC 6984.

А космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" NASA сфотографировала скопление галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).

При этом, вблизи центра скопления была расположена большая эллиптическая галактика, в которой находилась одна из самых мощных сверхмассивных черных дыр.

Также обсерватория "Чандра" сделала фотографию IC 443, остатка сверхновой в созвездии Близнецов.

Сообщалось, что туманность по форме напоминала медузу.