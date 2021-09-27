Телескоп Hubble сфотографировал "галактический глаз" в созвездии Весы

Сам космический объект расположен в 130 миллионах световых лет от Земли

Отмечается, что сам космический объект расположен в 130 миллионах световых лет от Земли.

На сделанном телескопом Hubble изображении NCG 5728 выглядит как элегантная спиральная галактика.

Однако эта фотография не показывает, что NGC 5728 также является энергичным типом галактики, известной как сейфертовская галактика.

ESA/Hubble

Как известно, сейфертовская галактика – это тип спиральных или неправильных галактик со звездообразным активным ядром, спектр излучения которого содержит многочисленные широкие разрешенные и запрещенные эмиссионные линии, что указывает на мощные выбросы газа со скоростями 300–5000 километров в секунду.

Открывателем NCG 5728 является британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель, который впервые наблюдал за объектом 7 мая 1787 года.

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Напомним, ранее телескоп Hubble благодаря своей широкоугольной универсальной камере WFC3 и камере Advanced Camera for Surveys сделал фото шарообразного звездного скопления ESO 520-21 (Palomar 6) в созвездии Змееносец. Сам космический объект расположен неподалеку от центра Млечного Пути.