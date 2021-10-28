Телескоп Hubble сделал снимок умирающей звезды

Она расположена на расстоянии 400 световых лет от Земли

Космический телескоп Hubble , принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сделал снимок умирающей звезды. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Отмечается, что она расположена на расстоянии 400 световых лет от Земли. Температура ее поверхности составляет около 1260 градусов.

На кадре можно увидеть, как свет звезды CW Leonis пробивается через облака газа и пыли, которые образованы ее же внешними слоями.

Подчеркивается, что CW Leonis является красным гигантом, а ее размер в 3-5 раз больше Солнца.

Впрочем, к текущему моменту она успела немножко "похудеть".

Напомним, ранее мы писали, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о сбой в работе телескопа Hubble. Сейчас аппарат перешел в безопасный режим.