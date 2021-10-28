home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Телескоп Hubble сделал снимок умирающей звезды

Телескоп Hubble NASA

Она расположена на расстоянии 400 световых лет от Земли

Космический телескоп Hubble, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сделал снимок умирающей звезды. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Отмечается, что она расположена на расстоянии 400 световых лет от Земли. Температура ее поверхности составляет около 1260 градусов.

На кадре можно увидеть, как свет звезды CW Leonis пробивается через облака газа и пыли, которые образованы ее же внешними слоями.

Подчеркивается, что CW Leonis является красным гигантом, а ее размер в 3-5 раз больше Солнца.

Впрочем, к текущему моменту она успела немножко "похудеть". 

Новости по теме: Телескоп Hubble сфотографировал туманность "Голова призрака"

Напомним, ранее мы писали, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о сбой в работе телескопа Hubble. Сейчас аппарат перешел в безопасный режим.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Рост доллара продолжается: Курсы валют от НБУ Гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ Гривная продолжает укрепляться по отношению к доллару: Курсы валют от НБУ Гривна укрепилась по отношению к доллару: курсы валют от НБУ

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект