Телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики, в которой взорвалась сверхновая
NGC 4680 является довольно сложной галактикой для классификации
Телескоп Hubble с помощью широкоугольной камеры WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 4680, которая находится в созвездии Дева. Об этом сообщает обсерватория ESA.
Отметим, что галактика NGC 4680 привлекла к себе волну внимания еще в 1997 году. На то время в ней произошел взрыв сверхновой SN 1997bp, которую обнаружил австралийский астроном-любитель Роберт Эванс.
Как сообщают в обсерватории, NGC 4680 является довольно сложной галактикой для классификации. Ее называют спиральной галактикой, но также иногда классифицируют как линзовидную галактику, ведь именно линзовидные галактики находятся где-то посередине между спиральными и эллиптическими галактиками. Несмотря на то, что у NGC 4680 есть разрозненные спиральные рукава, они четко не определены. Вершина одного рукава кажется очень рассеянной.
Галактики не являются статическими космическими объектами и их классификация меняется на протяжении их существования. Считается, что спиральные галактики со временем эволюционируют в эллиптические.
Напомним, ранее космический телескоп Hubble сфотографировал двойные квазары, расположенные очень близко друг к другу.