Телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики, в которой взорвалась сверхновая

Иллюстративное фото

NGC 4680 является довольно сложной галактикой для классификации

Телескоп Hubble с помощью широкоугольной камеры WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 4680, которая находится в созвездии Дева. Об этом сообщает обсерватория ESA.

Отметим, что галактика NGC 4680 привлекла к себе волну внимания еще в 1997 году. На то время в ней произошел взрыв сверхновой SN 1997bp, которую обнаружил австралийский астроном-любитель Роберт Эванс.

Как сообщают в обсерватории, NGC 4680 является довольно сложной галактикой для классификации. Ее называют спиральной галактикой, но также иногда классифицируют как линзовидную галактику, ведь именно линзовидные галактики находятся где-то посередине между спиральными и эллиптическими галактиками. Несмотря на то, что у NGC 4680 есть разрозненные спиральные рукава, они четко не определены. Вершина одного рукава кажется очень рассеянной.

Галактики не являются статическими космическими объектами и их классификация меняется на протяжении их существования. Считается, что спиральные галактики со временем эволюционируют в эллиптические.

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Напомним, ранее космический телескоп Hubble сфотографировал двойные квазары, расположенные очень близко друг к другу.