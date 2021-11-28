Telegram обновили до новой версии: Что изменилось
При этом компания исправила ряд распространенных ошибок
Мессенджер Telegram Web Z обновили до альфа версии 1.23. Об этом программа проинформировала пользователей.
Как отмечается, отныне ранняя версия видеочатов доступна во всех группах, а также оптимизирован рендеринг списка чата.
При этом, произошел ряд исправлений ошибок, с которыми могли сталкиваться пользователи. Это такие неисправности, как:
- пауза видео во время воспроизведения;
- отсутствуют звуки при выключенных сообщениях;
- обновление страницы при прослушивании голосовых сообщений;
- неправильный порядок треков в аудио-плейлистах.
Напомним, ранее сообщалось, что компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook, который поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple.
Так, функция получила название "Подписки поклонников" и дает разрешение каждому желающему оформить подписку на автора контента.
А социальная сеть Instagram начала просить пользователей сделать видео-селфи, которое демонстрирует лицо с разных углов, чтобы подтвердить личность.
В частности, соцсеть проверяет личность пользователя в случае "подозрительной активности".
Кроме этого, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в каналах государственных структур, чиновников и политиков не будет рекламы.