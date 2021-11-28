Telegram обновили до новой версии: Что изменилось

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При этом компания исправила ряд распространенных ошибок

Мессенджер Telegram Web Z обновили до альфа версии 1.23. Об этом программа проинформировала пользователей.

Как отмечается, отныне ранняя версия видеочатов доступна во всех группах, а также оптимизирован рендеринг списка чата.

При этом, произошел ряд исправлений ошибок, с которыми могли сталкиваться пользователи. Это такие неисправности, как:

пауза видео во время воспроизведения;

отсутствуют звуки при выключенных сообщениях;

обновление страницы при прослушивании голосовых сообщений;

неправильный порядок треков в аудио-плейлистах.

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Напомним, ранее сообщалось, что компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook, который поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple.

Так, функция получила название "Подписки поклонников" и дает разрешение каждому желающему оформить подписку на автора контента.

А социальная сеть Instagram начала просить пользователей сделать видео-селфи, которое демонстрирует лицо с разных углов, чтобы подтвердить личность.

В частности, соцсеть проверяет личность пользователя в случае "подозрительной активности".

Кроме этого, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в каналах государственных структур, чиновников и политиков не будет рекламы.