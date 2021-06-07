Технологии покоряют мир: В США разработали первого робота, делающего маникюр

Робот красит ногти Фото из открытых источников

Он красит ногти и делает это всего за 10 минут

Американская компания Clockwork из Сан-Франциско разработала робота, делающего маникюр. Об этом сообщает WKRN.

Как заявили в компании, они разработали первого в мире робота, который красит ногти и делает это всего за 10 минут. Стоимость работы - 8 долларов США.

Отмечается, что робот пока не делает профессиональный маникюр с подстриганием и полировкой ногтей. Однако в компании не исключают, что такие функции появятся уже в ближайшее время.

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Напомним, ранее в США исследователи из Массачусетского технологического института разработали робота, который благодаря радиоволнам может обнаруживать предметы, спрятанные за стенами.