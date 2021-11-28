Тайвань заявляет о вторжении 27 китайских самолетов

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Среди них, якобы, было пять бомбардировщиков с ядерным потенциалом

Воздушные силы Тайваня подняли истребители после того, как 27 китайских самолетов вошли в зону противовоздушной обороны острова. Об этом сообщило "Радио Свобода", ссылаясь на Министерство обороны Тайваня.

Как отмечается, среди китайских самолетов, якобы, были пять бомбардировщиков H-6 с ядерным потенциалом и 18 истребителей, а также танкер-заправщик.

Так, самолеты пролетели мимо южного побережья Тайваня к проливу Баши.

Однако, Китай не комментировал заявление тайваньского правительства.

Известно, что Тайвань, который Пекин рассматривает как свою провинцию, в течение последнего года несколько раз жаловался на китайские военные самолеты, которые летают вблизи острова, часто вблизи контролируемых Тайванем островов Пратас.

В частности, власти страны заявляли, что почти 150 китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны, которая шире территориального воздушного пространства Тайваня, в течение четырех дней в начале октября, когда Китай отмечал свой национальный праздник.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай заявил о прибытии американской делегации в Тайвань на военном самолете, и привел в боевую готовность войска в направлении Тайваньского пролива.

При этом, в заявлении говорилось, что эти меры были вызваны "серьезной угрозой" от слов и действий "некоторых стран" по поводу тайваньского вопроса, а также действиями самого Тайваня.