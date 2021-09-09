Тариф на газ в Европе побил все рекорды: Цена ускорила рост

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Она уже достигла рекордной отметки 690 долларов за тыс. кубометров

Цена на газ в Европе, в ходе сегодняшних торгов, ускорила рост и достигла рекордной отметки 690 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщила лондонская биржа ICE.

Как отмечается, цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах почти достигла 690 долларов за тысячу кубометров или 56,345 евро за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Напомним, что, по состоянию на 9 августа, спотовые котировки европейских хабов пересекли отметку 40 евро / Мвт⋅ч, что установило новый рекорд по росту цен на газ в Европе. Газпром традиционно демонстрировал значительное влияние на ценообразование.

Среднее значение спотовых цен по состоянию на 5 августа составляло 42,17 евро/Мвт⋅ч, самые низкие котировки наблюдались на CEEGEX.

И только в контрактах зимнего сезона наблюдается понижение на 1,38% по сравнению с текущим уровнем цен.