Талибы заявили о сформировании нового правительства на 95%

Талибы в президентском дворце в Кабуле AP Photo

Пока рано говорить о том, кто именно получит должности

Радикальное исламское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, заявило, что подходит к завершению формирования правительства в стране. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как отмечается, один из лидеров террористической группировки Анас Хаккани заявил, что "правительство сформируют в ближайшие несколько дней". Он также добавил, что пока рано говорить о том, кто именно получит должности, в частности, правительство укомплектовано на 95%.

Известно, что "Талибан" намерен сформировать "инклюзивное" правительство, куда могут войти должностные лица прежней власти.

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Напомним, сегодня в Афганистане возобновились бои вокруг до сих пор не захваченной талибами провинции Панджшер. Террористы "Талибана" атаковали позиции сил сопротивления в нескольких местах.

Один из командиров сил сопротивления в Панджшере рассказал, что атаки талибов удалось отбить, но бои продолжаются. Боевики несут тяжелые потери.