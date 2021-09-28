Талибы восстановят в Афганистане "королевскую" Конституцию

Террористическая организация "Талибан" Фото из открытых источников

Временный кабинет Талибана будет придерживаться Конституции, утвержденной в эпоху короля Мухаммеда Захир-шаха, за исключением статей, противоречащих нормам исламского шариата

Радикальное исламистское движение "Талибан" заявило, что Афганистан восстановит действие Конституции времен последнего короля Мухаммеда Захир-шаха на время переходного периода. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции Абдул Хаким Шарайи, передает Afghanistan Times.

По его словам, временный кабинет Талибана будет придерживаться Конституции, утвержденной в эпоху короля Мухаммеда Захир-шаха, за исключением статей, которые противоречат нормам исламского шариата.

Отмечается, что за период независимости Афганистана - с 1919 года - в стране изменились семь Конституций, начиная с 1923 года. До прихода к власти талибов в стране действовала Конституция, принятая в 2004 году.

Конституция, действовавшая при короле Мухаммеде Захир-Шахе, была принята в 1964 году и действовала до 1976 года.

Именно в этот период правительство взяло курс на планирование экономики, развитие промышленности, определенную модернизацию сельского хозяйства. Был осуществлен ряд реформ в области культуры. В 1959 году было отменено ношение чадры, а афганская женщина начала играть все более заметную роль в жизни страны. Проведенные реформы привели к некоторым изменениям в классовой структуре афганского общества. Усилились экономические позиции национальной буржуазии.

Новости по теме: Правительство "Талибана" в Афганистане призвало возобновить международные рейсы в страну

Ранее сообщалось, что талибы попросили дать им слово и возможность выступить перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе в Нью-Йорке.