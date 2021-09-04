Талибы вновь перенесли объявление о сформировании нового правительства Афганистана

Талибы в президентском дворце в Кабуле AP Photo

Объявление о новом правительстве и членах кабинета будет сделано на следующей неделе

Представители радикального движения "Талибана" вновь отложили формирование нового правительства в Афганистане. На этот раз на следующую неделю, заявил официальный представитель боевиков Забихула Муджахид. Об этом сообщает The Times of India.

Согласно сообщению, талибы во второй раз откладывают формирование нового правительства с момента захвата Кабула 15 августа.

"Объявление о новом правительстве и членах кабинета будет сделано на следующей неделе", — сказал Муджахид, не предоставив подробностей.

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Напомним, ранее один из лидеров террористической группировки "Талибан" Анас Хаккани заявил, что новое правительство Афганистана сформируют в ближайшие несколько дней. Пока рано говорить о том, кто именно получит должности, однако, по его словам, правительство укомплектовано уже на 95%.

А вчера, Забиулла Муджахид заявил, что объявление о сформированном правительстве будет сделано в субботу, 4 сентября.