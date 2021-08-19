home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Талибы провозгласили Исламский Эмират Афганистан

Террористическая организация "Талибан" Фото из открытых источников

Боевики также опубликовали соответствующую декларацию

Радикальный исламистский движение "Талибан" провозгласил образование Исламского Эмирата Афганистан. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида.

Представитель талибов также опубликовал в Твиттере соответствующую декларацию. Она сделана в 102-ю годовщину независимости Афганистана от Британской империи.

Движение использовало название "Исламский Эмират Афганистан" во время своего жестокого правления в период с 1996 по 2001 год.

Новости по теме: "Талибан" заявил, что не будет атаковать другие государства с территории Афганистана

Напомним, ранее представители радикального исламистского движения "Талибан" объявили о своей победе и завершение войны в Афганистане.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

На замену маршруток в Киеве понадобится 15 миллиардов гривен, - КГГА В Киев прибыл оркестр ВВС США для празднования Дня Независимости Украины В Киеве в Blockbuster Mall открыли запись на прививку вакциной Pfizer Киев сковали страшные пробки из-за репетиции парада ко Дню Независимости: Карта

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект