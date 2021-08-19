Талибы провозгласили Исламский Эмират Афганистан
Боевики также опубликовали соответствующую декларацию
Радикальный исламистский движение "Талибан" провозгласил образование Исламского Эмирата Афганистан. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Муджахида.
Представитель талибов также опубликовал в Твиттере соответствующую декларацию. Она сделана в 102-ю годовщину независимости Афганистана от Британской империи.
له انګریزي ښکیلاک نه د هیواد د خپلواکي د یوسل او دویمې کلیزې په مناسبت د افغانستان إسلامي امارت اعلامیهhttps://t.co/HfZUIHnCJp pic.twitter.com/jQViMYERpW— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 19, 2021
Движение использовало название "Исламский Эмират Афганистан" во время своего жестокого правления в период с 1996 по 2001 год.
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Напомним, ранее представители радикального исламистского движения "Талибан" объявили о своей победе и завершение войны в Афганистане.