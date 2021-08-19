Талибы провозгласили Исламский Эмират Афганистан

Боевики также опубликовали соответствующую декларацию

Представитель талибов также опубликовал в Твиттере соответствующую декларацию. Она сделана в 102-ю годовщину независимости Афганистана от Британской империи.

له انګریزي ښکیلاک نه د هیواد د خپلواکي د یوسل او دویمې کلیزې په مناسبت د افغانستان إسلامي امارت اعلامیهhttps://t.co/HfZUIHnCJp pic.twitter.com/jQViMYERpW — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 19, 2021

Движение использовало название "Исламский Эмират Афганистан" во время своего жестокого правления в период с 1996 по 2001 год.

Напомним, ранее представители радикального исламистского движения "Талибан" объявили о своей победе и завершение войны в Афганистане.