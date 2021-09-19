Талибы приказали женщинам, работающим при городской администрации, оставаться дома

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Только женщинам, которых нельзя заменить мужчинами, разрешили выходить на работу

В столице Афганистана городе Кабул женщинам, работающим при городской администрации, приказали оставаться дома. Об этом заявил временный мэр Кабула Хамдулла Намоно, передает Al Arabiya.

Только женщинам, которых нельзя заменить мужчинами, разрешили выходить на работу.

По его словам, сюда входят квалифицированные работники конструкторского и инженерного отделов, а также работницы общественных туалетов для женщин.

Намоно подчеркнул, что окончательное решение о женщинах-служащих в муниципальных департаментах Кабула еще не принято.

Как известно, до того, как талибы захватили власть в Афганистане, из 3 тысяч муниципальных работников треть составляли женщины.

Напомним, ранее мы писали, что представители "Талибана" убеждены в том, что в Афганистане нет необходимости в том, чтобы женщины занимали должности в правительстве. По их мнению, они должны рожать детей и заниматься их образованием. Работа в правительстве является якобы непосильной для женщин.