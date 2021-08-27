Талибы предложили Турции взять на себя управление аэропортом Кабула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В Анкаре пока не приняли решение по этому вопросу

Радикальное исламское движение "Талибан" предложило Турции осуществлять управление аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Анадолу".

"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, однако в Анкаре пока не приняли решения по этому вопросу", - отметил он.

Также Эрдоган добавил, что Турция оценивает возможность проведения переговоров с талибами "и не намерен спрашивать у кого, где и какие переговоры вести".

К слову, накануне пресс-секретарь турецкого главы Ибрагим Калын заявил, что Анкара предлагает взять на себя управление и обеспечение безопасности в международном аэропорту Кабула после вывода иностранных войск из Афганистана.

"В случае достижения договоренности по этой теме, мы продолжим предоставлять там эту услугу. Это пойдет на благо и Афганистану и переходному процессу в этой стране, и новому сформированному правительству в будущем. Потому что для того, чтобы получить признание на международном уровне, новое афганское правительство должно гарантировать безопасность воздушной гавани и ее нормальное функционирование", - привело агентство слова Калина.

Кроме того, президент Турции осудил серию терактов в Кабуле, произошедших накануне и унесших жизни более 100 человек, и назвал произошедшее трагедией.

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Напомним, в четверг, 26 августа, вблизи аэропорта Кабула произошел взрыв в толпе людей, которые пытались попасть на аэродром, где американские военные проводили эвакуацию тысяч американцев и афганцев.

Впоследствии стало известно, что в столице Афганистана прогремели два взрыва: один в толпе людей, которые ждали на вход в аэропорт, а другой - у или в отеле Baron вблизи входа в аэропорт.

В то же время официальные представители Афганистана заявили о гибели 60 афганцев, а также о ранении еще более 140 человек.