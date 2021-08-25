Талибы обещают не мешать эвакуации из Афганистана после 31 августа, - Госдеп

Боевики взяли на себя обязательства не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что нет никакого "крайнего срока" для эвакуации людей из Афганистана . Об этом он сказал во время брифинге .

По его словам, боевики радикального исламского движения "Талибан" взяли на себя обязательство не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев и после 31 августа.

"Позвольте мне прояснить: у нас нет крайнего срока для помощи американцам, которые остались в Афганистане и хотят выехать, а также афганцам, которые поддерживали нас и не смогли выехать. Эти усилия будут продолжаться и после 31 августа", - подчеркнул Блинкен.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя политического управления движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станекзай требует прекратить эвакуацию из аэропорта Кабула и вывести все иностранные войска из Афганистана до 31 августа.