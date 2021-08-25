Талибы обещают не мешать эвакуации из Афганистана после 31 августа, - Госдеп
Боевики взяли на себя обязательства не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что нет никакого "крайнего срока" для эвакуации людей из Афганистана. Об этом он сказал во время брифинге.
По его словам, боевики радикального исламского движения "Талибан" взяли на себя обязательство не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев и после 31 августа.
"Позвольте мне прояснить: у нас нет крайнего срока для помощи американцам, которые остались в Афганистане и хотят выехать, а также афганцам, которые поддерживали нас и не смогли выехать. Эти усилия будут продолжаться и после 31 августа", - подчеркнул Блинкен.
Ранее сообщалось, что заместитель руководителя политического управления движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станекзай требует прекратить эвакуацию из аэропорта Кабула и вывести все иностранные войска из Афганистана до 31 августа.