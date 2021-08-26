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Талибы хотят запретить слушать музыку публично, - СМИ

Террористическая организация "Талибан" Фото из открытых источников

Также талибы надеются установить хорошие отношения с международным сообществом

Представители радикального движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, планируют запретить прослушивание музыки на публике. Об этом заявил представитель группировки Забихулла Муджахид в интервью The New York Times

"Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (не слушать музыку - ред.), вместо того, чтобы давить на них", - заявил Муджахид, который, вероятно, станет министром информации и культур.

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Также он надеется, что талибам удастся установит хорошие отношения с международным сообществом в вопросах о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и сокращение числа беженцев на Запад.

Как отмечается, Муджахид стремился привить более терпимый образ "Талибана", но подтвердил, что музыка будет запрещена на публике.

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Напомним, ранее представитель "Талибана" Забихулла Муджахид призвал работающих женщин в Афганистане оставаться дома, пока не будут созданы надлежащие условия для обеспечения их безопасности.

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