Талибы хотят запретить слушать музыку публично, - СМИ

Террористическая организация "Талибан" Фото из открытых источников

Также талибы надеются установить хорошие отношения с международным сообществом

Представители радикального движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, планируют запретить прослушивание музыки на публике. Об этом заявил представитель группировки Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.

"Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (не слушать музыку - ред.), вместо того, чтобы давить на них", - заявил Муджахид, который, вероятно, станет министром информации и культур.

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Также он надеется, что талибам удастся установит хорошие отношения с международным сообществом в вопросах о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и сокращение числа беженцев на Запад.

Как отмечается, Муджахид стремился привить более терпимый образ "Талибана", но подтвердил, что музыка будет запрещена на публике.

Напомним, ранее представитель "Талибана" Забихулла Муджахид призвал работающих женщин в Афганистане оставаться дома, пока не будут созданы надлежащие условия для обеспечения их безопасности.