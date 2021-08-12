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"Талибан" заявил о захвате нескольких крупнейших городов Афганистана

Террористическая организация "Талибан" Фото из открытых источников

Сейчас талибы контролируют 11 столиц

Радикальное исламистское движение "Талибан" захватило контроль над городами Кандагар и Герат, являющимися крупнейшими по количеству населения после столицы Кабула. Об этом сообщает BBC News Украина

Согласно сообщению, в среду боевики захватили стратегически важный город Газни, расположенный на основной автомагистрали Кабул - Кандагар, которая связывает юг страны со столицей. 

Впоследствии стало известно, что "Талибан" уже контролирует Кандагар - ключевой город на юге страны.  

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Кроме этого, сегодня талибы после жестоких боев установили контроль над городом Герат на западе страны, который неделями находился в осаде.

Как отмечается, сейчас уже 11 из 34 столиц провинций Афганистана находятся под контролем "Талибана". Наступление привело к тому, что тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами и бегут в столицу страны Кабула.

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам из-за обострения военного конфликта в Афганистане и призвало граждан немедленно покинуть территорию страны. 

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