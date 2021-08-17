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"Талибан" заявил, что не будет атаковать другие государства с территории Афганистана

Организация готова сделать все, чтобы Афганистан не стал площадкой для атаки на любое соседнее государство

Радикальное движение "Талибан" пообещало не атаковать другие страны с территории Афганистана. Представитель организации заявил, что талибы не стремятся иметь внешних и внутренних врагов. Об этом заявил представитель "Талибана" Забихуллы Муджахида, передает "РБК-Украина".

По его словам, движение готов сделать все, чтобы Афганистан не стал площадкой для атаки на любое соседнее государство.

"Мы не хотим, чтобы у нас были внешние или внутренние враги", - уточнил он.

Муджахид также подчеркнул, что движение хочет наладить хорошие отношения со всеми странами.

Для этого талибы намерены заниматься дипломатией, основанной как на международных нормах, так и на мусульманских традициях.

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Напомним, ранее мы писали, что радикальное исламистское движение "Талибан", захватившим власть в Афганистане, заявил, что намерен пригласить в будущее правительство женщин. В организации отметили, что "все стороны должны присоединиться к руководству страной".

Сейчас "Талибан" все еще ведет переговоры с политическими лидерами Афганистана, а мирная передача властей страны еще не была объявлена официально.

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