"Талибан" запретил женщинам занимать должности в правительстве несмотря на предыдущие обещания
Работа в правительстве является якобы непосильной для женщин
Представители "Талибана" убеждены в том, что в Афганистане нет необходимости в том, чтобы женщины занимали должности в правительстве. По их мнению, они должны рожать детей и заниматься их образованием. Об этом заявил представитель движения "Талибан" Сайеда Зекрулла Хашими в эфире TOLO news, передает "РБК-Украина".
"Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве", – заявил представитель талибов.
По словам Саеда Зекрулла Хашими, работа в правительстве является якобы непосильной для женщин.
Также он сравнил это с проституцией, которую якобы усмотрел в США.
"За последние 20 лет, что бы ни говорили об этом в СМИ, США и их марионеточное правительство, разве это не представляло собой не что иное, как проституцию на рабочем месте?" – добавил Хашими.
Напомним, ранее террористическое движение "Талибан" запретил женщинам Афганистана заниматься спортом в частности женской сборной по крикету. Чиновники афганского совета по крикету заявляют, что их официально не проинформировали об этом запрете в отношении женской сборной.