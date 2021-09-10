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"Талибан" запретил женщинам занимать должности в правительстве несмотря на предыдущие обещания

Фото из открытых источников

Работа в правительстве является якобы непосильной для женщин

Представители "Талибана" убеждены в том, что в Афганистане нет необходимости в том, чтобы женщины занимали должности в правительстве. По их мнению, они должны рожать детей и заниматься их образованием. Об этом заявил представитель движения "Талибан" Сайеда Зекрулла Хашими в эфире TOLO news, передает "РБК-Украина".

"Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве", – заявил представитель талибов.

По словам Саеда Зекрулла Хашими, работа в правительстве является якобы непосильной для женщин.

Также он сравнил это с проституцией, которую якобы усмотрел в США.

"За последние 20 лет, что бы ни говорили об этом в СМИ, США и их марионеточное правительство, разве это не представляло собой не что иное, как проституцию на рабочем месте?" – добавил Хашими.

Новости по теме: В Афганистане десятки женщин протестовали против талибов

Напомним, ранее террористическое движение "Талибан" запретил женщинам Афганистана заниматься спортом в частности женской сборной по крикету.  Чиновники афганского совета по крикету заявляют, что их официально не проинформировали об этом запрете в отношении женской сборной.

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